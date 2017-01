PM apreende em Sítio Novo duas armas de fogo abandonadas por motoqueiro durante fuga

O fato aconteceu durante a noite desta segunda-feira (24) na Rodovia TO 126, altura do km 14, no povoado entre os povoados de Sumaúma e Socavão em Sítio Novo. A PM realizava abordagens quando perceberam que uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, havia parado a certa distância em atitude suspeita, e antes de fugirem deixaram para trás um embrulho contendo 2 armas de fogo.



Os acusados fugiram por uma estrada vicinal. Dentro do pacote a PM encontrou 2 carabinas, uma de marca CBC calibre .22, e outra de ar comprimido, adaptada para o calibre também .22, marca Rossi e ainda 7 munições do mesmo calibre, todas intactas. Os acusados não chegaram a ser localizados. As armas e munições foram apresentadas na Delegacia de Polícia para as providências.