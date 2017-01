Matrículas da rede estadual devem ser confirmadas nesta semana

A partir desta segunda, 2, até sexta, 6 de janeiro, pais, responsáveis ou alunos acima dos 18 anos deverão confirmar a matrícula pessoalmente, nas secretarias das unidades escolares que não paralisaram suas atividades em 2016. Este prazo é válido para os estudantes veteranos, e para aqueles que tiveram transferência automática, por sua escola anterior não disponibilizar a continuidade do ciclo de ensino.



Para os alunos das escolas que ainda estão em reposição do calendário 2016, a reserva de matrícula permanecerá válida até que o ano letivo seja concluído, com a data de confirmação de matrículas sob a responsabilidade de cada unidade escolar.



Para os alunos novatos, conforme o cronograma da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), a solicitação de matrículas ocorrerá na próxima semana, mesmo que a escola almejada esteja entre aquelas que tiveram o ano letivo 2016 estendido. O aluno poderá apresentar três opções de unidades escolares, lembrando que terão prioridade os estudantes com deficiência, em seguida aqueles que têm irmão já matriculado na escola solicitada e finalmente sorteio.



Para maiores informações, a Seduc disponibiliza o telefone 0800-635050, que funcionará das 8 às 20 horas.