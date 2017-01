Unitins divulga resultado de 2ª chamada do Vestibular 2017/1

Vivianni Asevedo/Ascom Unitins

Já está disponível no site da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) a convocação em segunda chamada nos aprovados do Vestibular 2017/1. São 25 estudantes para os cursos oferecidos nos câmpus de Augustinópolis, Dianópolis e Palmas. Eles deverão fazer matrículas do dia 25 até o dia 27 de janeiro de 2017 nos câmpus onde os cursos para os quais foram aprovados são oferecidos.



As provas do vestibular foram realizadas em dezembro passado. Para este semestre a instituição oferta um total de 480 vagas, sendo que 144 delas serão preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujo período de inscrição está aberto (veja mais aqui).



A Unitins tem quatro câmpus que ofertam nove cursos presenciais e gratuitos: câmpus Araguatins (Letras, Pedagogia), Augustinópolis (Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem), Dianópolis (Administração, Ciências Contábeis, Direito) e Palmas (Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social, Sistemas de Informação).



Para a realização da matrícula o candidato aprovado deve apresentar a seguinte documentação:



a) Certificado ou diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente, registrado no órgão competente e acompanhado do respectivo histórico escolar (original e cópia), ou declaração de conclusão do ensino médio constando que o diploma encontra-se em fase de registro ou histórico escolar;



b) Os candidatos que concorrerem às vagas definidas pelo art. 5º da Lei 3.124 de 14 de julho de 2016, deverão apresentar o comprovante de que tenham cursado os ensinos fundamental e médio em escolas da rede pública de ensino;



c) Os candidatos que concorreram às vagas destinadas as cotas raciais deverão apresentar a autodeclaração com firma reconhecida;



d) Cédula de identidade e CPF (original e cópia);



e) Certidão de nascimento ou casamento, quando ocorrer mudança de nome (original e cópia);



f) Título de eleitor com o último comprovante de votação, para candidatos maiores de 18 anos (original e cópia);



g) Documento militar, para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos (original e cópia);



h) Uma foto recente, tamanho 3x4;



i) Formulário de levantamento socioeconômico (preenchimento no ato da matrícula).



Fonte: Unitins