Tesla anuncia novo sistema de piloto automático

O milionário Elon Musk anunciou em rede social que uma nova geração do piloto automático do Tesla está para iniciar testes nas ruas. A Tesla Motors de Musk é uma das empresas que mais investem em inovações de alta tecnologia, com destaque para seus carros elétricos e sistemas de piloto automático com recursos de inteligência artificial avançada.

Entretanto, no último ano a Tesla passou por alguns problemas, como acidentes em que os pilotos automáticos não conseguiram evitar (ou, até, provocaram) colisões. O mercado emergente dos carros sem condutor também enfrentou percalços, como proibição ao projeto do Uber de táxis sem motorista nos EUA e transtornos com outros desenvolvedores.

Havia expectativa, assim, de que a Tesla fizesse um grande anúncio de upgrade para voltar a atrair atenção positiva. Segundo Musk, o novo sistema de piloto automático é baseado em redes neurais (uma arquitetura eletrônica que simula o funcionamento das redes de neurônios biológicas) e ainda precisa de muitas horas de experimentação nas ruas, porém estaria para começar a ser testado.