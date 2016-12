Recapturado 6º fugitivo da Cadeia Pública de Augustinópolis

AUGUSTINÓPOLIS - Nesta terça-feira, 13, por volta das 16h30min foi recapturado mais um detento que havia fugido da cadeia publica de Augustinópolis na madrugada do último dia 11. Henrique Moraes do Nascimento foi preso em uma fazenda nas proximidades do povoado do Camarão, município de Praia Norte.

Desde a madrugada de domingo, mas de trinta homens entre policiais militares, policiais civis e agentes prisionais estão empenhado na recapturas dos oito fugitivos. No domingo foram recapturado quatro e ma segunda-feita mais um. “Só iremos parar depois recolocarmos os dois últimos atrás das grades novamente”, disse o diretor da cadeia Leonino Santana.



A partir de agora as forças de busca se concentram nos arredores da cidade de Sampaio onde estariam escondidos Eliandro Moraes da Silva e Jefferson Gabriel Sousa, o Vida Louca.





Eliandro e Jefferson Gabriel, conforme a polícia estaraia nos arredores de Sampaio,

onde moara os familiares de Jefferson