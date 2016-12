Os 10 maiores desejos sexuais da mulheres e dos homens

Estímulos sexuais começam na imaginação. Ideias libidinosas intensificam os principais momentos de prazer sexual. De fato, durante a transa ou ao se masturbar, todo mundo tem suas fantasias. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Montreal, no Canadá, e publicado no Journal of Sexual Medicine, revelou que poucas são as fantasias que podem ser consideradas raras ou incomuns.



Foram entrevistados 1517 adultos do Quebec (799 homens e 718 mulheres) com, em média, 30 anos de idade. Além de apontarem suas principais fantasias sexuais, eles tiveram que descrever sua fantasia favorita em detalhes.



O resultado é uma lista com pelo menos 55 tipos diferente de desejos sexuais que habitam a cabeça das pessoas. Dentre as práticas consideradas incomuns estão o golden shower (ou seja, urinar no parceiro) e o cross-dressing (vestir-se como o outro sexo). Pedofilia e zoofilia foram consideradas fantasias raras.



ESTIGMAS DO PASSADO



Tal estudo representa um avanço para o estudo científico do comportamento sexual humano. No passado, o Manual de Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria e Transtornos Mentais (DSM), definiu certas fantasias sexuais (como dominação e submissão) como distúrbios parafílicos.



Porém, alguns médicos defendem que essa classificação tem estigmatizado esses comportamentos e desejos, assim como a homossexualidade sofreu com o estigma de ser considerado um transtorno mental no DSM até 1973.



A pesquisa canadense descobriu que uma das fantasias sexuais mais comuns é a submissão, com cerca de 65% das mulheres e 53% dos homens fantasiando sobre serem submissos. Mais homens do que mulheres fantasiam que dominam seus parceiros. E muitas delas adoram ser amarradas na cama — não é à toa o sucesso do best seller “50 Tons de Cinza”.



Porém, enquanto as mulheres relatam menos fantasias, homens ainda conseguem descrever seus desejos com mais detalhes. Elas tendem a fantasiar com o próprio parceiro, já eles imaginam que estão com outras mulheres, fora do relacionamento.



Mulheres distinguem bem a fantasia de realidade, e dizem que imaginam muitas coisas que não querem ver concretizadas. Homens adorariam que suas fantasias se tornassem realidade.



Essa é apenas mais uma prova de que o conceito de “normal” nada mais é que um juízo de valor — cada um percebe de um jeito. E que não há razões para se ter vergonha dos próprios desejos. De perto, ninguém é normal.



FANTASIAS FEMININAS



As 10 fantasias mais populares entre as mulheres são as seguintes:



01 - Sexo com amor (92,2%)

02 - Sexo sob uma atmosfera especial (86,4%)

03 - Sexo num lugar romântico (84,9%)

04 - Sexo num lugar inusitado (81,7%)

05 - Receber sexo oral (78,5%)

06 - Fazer sexo oral (72,1%)

07 - Ser masturbada pelo parceiro (71,4%)

08 - Masturbar o parceiro (68,1%)

09 - Ter uma relação extraconjugal (66,3%)

10 - Ser dominada sexualmente (64,6%)



Muitas mulheres também citaram fazer sexo com um desconhecido (48%), com um famoso (51%), dominar o parceiro (46%), fazer orgia com ambos os sexos (56,5%) e transar em público (57%).



FANTASIAS MASCULINAS



Quando o assunto são os homens, as fantasias prediletas são:



01 - Sexo com amor (88,3%)

02 - Receber sexo oral (87,6%)

03 - Sexo com duas mulheres (84,5%)

04 - Ter uma relação extraconjugal (83,4%)

05 - Sexo num lugar inusitado (82,3%)

06 - Ver duas mulheres transando (82,1%

07 - Sexo sob uma atmosfera especial (81,2%)

08 - Ejacular na minha parceira (80,4%)

09 - Sexo num lugar romântico (78,4%)

10 - Fazer sexo oral (78,1%)



Também tiveram uma votação expressiva transar com uma desconhecida (72%), uma famosa (62%), fazer orgia apenas com mulheres (75%), observar escondido uma mulher tirando a roupa (63%), masturbar e ser masturbado por uma amiga (65%), praticar sexo anal (64%) e dominar alguém sexualmente (59%).



PS: Não encontrou a sua preferida? Para ver todas as fantasias citadas na pesquisa, o jornal britânico The Independent fez uma tabela completa, que você pode conferir neste link.