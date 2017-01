Motorista encontra animal exótico nos pneus e ele acaba ganhando amor e carinho

Um motorista de caminhão na Namíbia ficou extremamente surpreso ao encontrar um bebê Aardvark (ou porco-formigueiro), mamífero nativo africano que tem hábitos noturnos, dormindo tranquilamente encostado nos seus pneus.



O motorista tentou procurar a mãe do pequeno, mas não teve sorte. O animal exóticos foi levado para o ‘orfanato’ ZURI, onde o animal de 2 meses, completamente sem pelos, roubou o coração dos funcionários. “Foi amor à primeira vista para mim”, disse a veterinária Dr. Erika de Jager.



O animal ganhou o nome de E.T. e muito amor e carinho. “É um trabalho em tempo integral, como se fosse um bebê humano”, explicou a veterinária. “Ele precisa ser alimentado a cada duas horas”, completou.



E.T. ainda foi apresentado a dois cachorros do abrigo, Spokie e Zarah. Em um primeiro momento, os cachorros pareceram confusos sobre o que tipo de animal o pequeno porco-formigueiro era, mas rapidamente ele entrou para a “matilha”. “Se os cachorros iam passear, E.T também ia com ele. Eu não acho que ele notou que é um Orictéropo. Acho que ele tem certeza que é um cachorro”, afirmou a Dra. Jager.



Depois de 5 meses de cuidados, E.T voltou para a vida selvagem. Apesar disso, ele ainda visita o ZURI todas as noites para encontrar sua “mãe humana” Erika de Jager.