Nos pênaltis, seleção de Augustinópolis elimina seleção de Araguatins e avança para semifinal da Copa Verão

Foto: Divulgação Selecionado augustinopolino caminha para final

No tempo normal, a seleção de Augustinópolis e a seleção de Araguatins protagonizaram um grande jogo de futebol. Principalmente no segundo tempo, onde os araguatinenses voltaram do intervalo com o único objetivo: marcar pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Logo no início da segunda etapa o atacante Leandro Luz abriu o placar para Araguatins.



O gol a favor de Araguatins repetiu o mesmo placar do primeiro jogo e estava levando a decisão da vaga para os pênaltis; mesmo em vantagem a seleção anfitriã mostrava nervosismo, reclamava muito com a arbitragem, resultando na expulsão do goleiro Paulinho, forçando o treinador Antônio Marques a colocar um jogador de linha para fazer a função de goleiro, uma vez que a equipe não tinha um reserva para a posição.



Mesmo com um jogador a mais em campo o time de Augustinópolis não conseguiu organizar as jogadas de gol. A equipe local se fechou e neutralizou as poucas chances criadas pelos visitantes, finalizando o jogo com o resultando de 1X0 e levando a decisão da vaga para penalidades. E foi desta maneira que a seleção de Augustinópolis, após seis cobranças para cada lado, superou Araguatins por 6 a 5, na tarde do último sábado, dia 11, no estádio Mirandão, em Araguatins. A partida foi válida pelas quartas de final da Copa Verão.



Pênaltis



Nas penalidades, foram necessárias seis cobranças para se conhecer o vencedor. E o goleiro Renato de Augustinópolis se destacou ao defender duas cobranças. Augustinópolis superou Araguatins e garantiu vaga nas semifinais. Acertaram para a equipe vencedora, Bazim, Jefim, Acássio, Mazim e Adriano. Halleffy teve a chance de decidir logo nas cincos cobranças diretas, mas chutou para fora. Para Araguatins, converteram Arthur, Antônio, Mauro e Leandro Luz. Desperdiçaram Leandro Dias e Fernando Lobo.



Semifinais



A seleção de Augustinópolis enfrentará a seleção de Carrasco Bonito, que venceu a seleção de Axixá também nas penalidades pelo placar de 3X1, após empatar no tempo normal com a seleção local pelo placar de 1X1, o jogo aconteceu em Axixá na tarde de sábado. A semifinal acontecerá no próximo sábado, dia 18, às 16h horas em Carrasco Bonito.]



A outra semifinal acontecerá em São Miguel, no próximo sábado dia 18, entre a seleção local e a seleção de Sitio Novo, que superaram seus adversários e conquistaram a vaga. A seleção de Sitio Novo garantiu a vaga ao vencer a seleção de Palmeiras por 4X1; já São Miguel não teve tarefa fácil, venceu o Aguiarnópolis nos 90 minutos por 3x2; como tinha perdido o primeiro jogo por 1X0. A decisão da vaga foi decidida nas penalidades e São Miguel ficou com a vaga após vencer seu adversário pelo placar de 5X4.



Nesta rodada apenas Sitio Novo teve o jogo realizado no domingo. Para as semifinais a organização decidiu manter as partidas no mesmo dia e horário.