Agropecuarista diz que vai requisitar imagens do INPE para comprovar furto em São Sebastião

SÃO SEBASTIÃO - A querela entre o agropecuarista Adailto Ferreira Souza e o empresário Salmon Rian Saraiva Barboza, filho do ex-prefeito de São Sebastião do Tocantins, Edvaldo Barboza, continua e tudo indica que vai longe. O empresário é acusado pelo agropecuarista de ter furtado em uma propriedade rural, que era do ex-prefeito, estacas, mancos e arame.O agropecuarista entrou em contato com o portal Voz do Bico para informar que vai requisitar imagens aéreas do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) para comprovar que os bens foram subtraídos da propriedade depois do negócio fechado com o então proprietário, Edvaldo Barboza.Nesta nova fase de acusações, Adailto Ferreira volta a garantir que os bens foram retirados da terra quando esta já lhe pertencia e que a gleba de terra está hipotecada em nome de Ademar de Sousa Parente. “Se estava hipotecada em nome de uma terceira pessoa, como poderiam retirar da propriedade as cercas ou outras coisas?”, questiona, garantindo que a hipoteca teria sido paga em 20 de dezembro de 2016.E metralhadora giratória de acusações do agropecuarista contra Salmon Rian não para. Ele agora diz que os objetos retirados da propriedade teriam sido levados para um lote de assentamento. “Por ser empresário, Rian não tem perfil para adquirir uma terra da União”, finaliza.