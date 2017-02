Mais de 12 mil eleitores do Tocantins podem ter o título cancelado. É que eles não votaram nas últimas três eleições e nem justificaram a ausência. Com a situação irregular, eles precisam procurar o Tribunal Regional Eleitoral para não perder o documento.



A maior parte dos eleitores que ainda não regularizou os títulos está na capital. Ao todo, são 2.089. Na lista, Araguaína vem em segundo lugar, com 1.575 eleitores em situação irregular. Depois, Gurupi, com 1.329.



Para não ter o documento cancelado, o eleitor precisa ir até o cartório eleitoral até o dia 2 de maio para justificar a ausência nas últimas três eleições ou levar o comprovante de pagamento das multas correspondentes. Quem não fizer, terá prejuízos, ficará impedido de assumir cargos públicos, solicitar passaporte, empréstimos em bancos públicos, entre outros serviços.



A funcionária pública Lívia Teófilo teve o título cancelado e veio acertar tudo no cartório eleitoral depois de muita dor de cabeça. "Meu plano de saúde se recusou a fazer minhas carteirinhas porque o CPF está irregular".



O secretário de Tecnologia de Informações do TRE explica quais documentos o eleitor precisa levar para fazer o procedimento de regularização.



