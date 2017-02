'Barbie negra' conquista a internet com sua beleza

Após a modelo senegalesa Khoudia Diop quebrar a internet com sua beleza única, que lhe rendeu o apelido de 'deusa da melanina', outra bela garota tem atraído milhares de seguidores por conta de seus belos traços.



A jovem Lola Chuil, de apenas 16 anos, é a nova sensação das redes sociais e ganhou o apelido de 'Barbie negra', justamente por ter um rosto delicado e uma beleza exuberante.



Em suas publicações, ela aproveita para escrever mensagens de empoderamento para outras garotas negras que sofrem preconceito no ambiente escolar.



"Só queria dizer às minhas colegas negras da escola que não dêem bola para os garotos. Eu perdi muito tempo me preocupando sobre como meu cabelo e maquiagem estavam para agradá-los. Copiava outras meninas. E tudo o que eu fiz me causou apenas insatisfações sobre mim e me afastou de quem eu realmente sou. Foque nas suas notas e formação. Metade desses garotos odeiam eles mesmos. Então seja bonita, mantenha-se esperta e ame-se", escreveu.



"Negra, sexy, bonita e destruidora de corações. Exatamente o que eu preciso e que eu gosto [de ser]", disse em outra foto.