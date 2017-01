A Crise Prisional é culpa de todos nós

Foto: internet

Em meio ao caos que se instalou no sistema carcerário brasileiro, observo, após a leitura de vários sites, revistas, blogs e colunas, a busca incessante pela responsabilização do atual momento vivenciado.



Culpa-se o Executivo, porque nunca investiu no sistema. O Judiciário, pois, se mantém determinado indivíduo preso de forma prolongada é moroso, e se põe em liberdade é conivente com a criminalidade.



Culpa-se ainda o Ministério Público e sua “sede” por condenação, além da polícia que é mal preparada e corrupta. Sobra até pra Defensoria Pública, pois a mesma não é capaz de atender a demanda crescente. Aos advogados, fica reservado o estigma de sujeitos que só pensam em dinheiro e adoram impetrar Habeas Corpus e pedidos de liberdade provisória (desde que remunerados), em favor dos piores criminosos.



Por fim, vem o poder Legislativo, pois o mesmo impõe leis penais brandas, o que estimula o crescimento da criminalidade. Resumindo, o problema, genericamente falando, é das autoridades e do sistema como um todo, independente do poder a qual pertençam.



Pronto. Encontrou-se a causa das mazelas atuais. O problema é lá e não aqui, afinal eu não tenho a caneta em minhas mãos para autorizar, nomear, decidir, requerer, determinar, denunciar, peticionar ou executar qualquer ato inerente às autoridades públicas no cumprimento de seu dever. Sou apenas um cidadão de bem e nada disso me diz respeito.



A questão crucial, a meu ver, e que muitos devem se indagar principalmente na hora de atribuírem a culpa a determinado órgão é: porque que não se investe no sistema carcerário? Porque o governo não constrói presídios se a superlotação prisional debatida exaustivamente é de conhecimento de todos?



A resposta é simples: Presídio não dá voto. Imagine você, um candidato em plena campanha, tendo como um dos seus temas “NO MEU GOVERNO, IREI INVESTIR 200 MILHÕES NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRESÍDIOS”. Puro suicídio político. Derrota certeira. Num estado (e país) onde a carência por serviços básicos é precária, a educação é falha e a saúde pública é uma verdadeira antecipação de morte, não há espaço para investir-se um real para a melhoria de morada provisória de preso.



A população anseia por melhores condições de vida, saúde, educação, infraestrutura e na rabeira dos investimentos públicos, melhorar o sistema carcerário não deve sequer fazer parte da lista de investimentos a serem efetuados.



Sinceramente, não quero a construção de presídios quando inexistem hospitais e escolas para atender a população de forma eficaz, e tenho certeza que este pensamento reflete o de muitos cidadãos, porém, esta postura me responsabiliza, em conjunto com as demais autoridades, pelos fatos vivenciados atualmente.



Conforme dito antes, presídio não dá voto, não elege e, via de consequência, não é importante para aqueles que estão ou pretendem um dia exercerem um cargo eletivo, sendo dispensável pro destinatário final de uma campanha política, o eleitor. Uma boa forma de um marqueteiro político perder seu emprego é informar ao candidato que parte de seu programa de governo será voltado para a melhoria carcerária. Demissão imediata.



A melhoria no sistema prisional não se dá apenas por parte de investimentos, se dá pela mudança no pensamento de todo cidadão, tendo a consciência de que a questão carcerária é de importância fundamental para toda a sociedade, afinal, ninguém que está privado de sua liberdade ficará eternamente neste estado de custodia, ou seja, um dia você estará do lado de uma pessoa que já permaneceu detida.



Agora vejamos, de quem é a culpa? Do governo que não investe ou da população que não quer este investimento? Quem votaria num candidato ao afirmar, em plena campanha, que pretende executar o maior investimento da história em presídios, quando o Estado sequer garante o mínimo de atenção básica para a população?



Como cidadão, confesso que passei há refletir um pouco mais sobre a complexidade do atual momento em que vive o sistema prisional brasileiro, mas infelizmente, como já é praxe, determinadas questões só são debatidas após mortes, dor e sofrimento, vide a discussão sobre a redução da maioridade penal, porém, estes temas só são debatidos após a ocorrência de mortes (de forma chocante, diga-se de passagem). Aparece e depois some. Discute-se para logo em seguida cair no esquecimento (exemplos: caso Liana Friedenbach de 2003, Victor Hugo Deppman, abril de 2013, universitário morto com um tiro na porta de sua casa e o da dentista Cynthya Magaly, que teve o corpo tomado por chamas após um menor lhe atear fogo, dentre inúmeros).



Praticar um crime é uma opção individual (generalizando, sem adentrar as questões sociais) e a nossa insensibilidade e desprezo pelo sistema carcerário se dá, por causa da imensa maioria dos brasileiros serem pessoas corretas e trabalhadoras, fato que impõe a sensação de relativa imunidade de um dia fazerem parte do contingente carcerário deste país, mas, se um de nós tivesse algum amigo ou parente preso neste atual momento, a nossa mentalidade provavelmente seria outra, e assim como se faz necessária a melhoria nos serviços públicos básicos, também se mostra indispensável à realização de investimentos no sistema prisional, pois quem está preso, um dia fez parte desta sociedade e infelizmente, a vivência prisional deixa sequelas insanáveis que são descontadas em toda a sociedade (reincidência delitiva).



Ademais, foi-se o tempo de nos considerarmos alheios a situação prisional no Estado. Além de cobrar por hospitais e escolas, a população deve cobrar também a melhoria no sistema carcerário, não devendo renegar aqueles que penalmente e provisoriamente, repita-se, foram excluídos do convívio social.



PS: Escrevi esse texto em março de 2014 quando ocorreu o massacre de Pedrinhas. Fiz essas observações de forma particular, apenas como reflexão própria. Incrível como quase três anos depois, tudo que foi redigido se aplica ao atual momento. Penso, será que esse texto, escrito há três anos, ainda será atual nos anos vindouros?



*Carlos Eduardo Pinheiro Rocha, advogado online.