Bebês recordam língua que ouvem no começo da vida

Os bebês constroem o conhecimento sobre o seu idioma já nos primeiros meses de vida. Por isso, mesmo que uma pessoa mude de país e esqueça a sua língua nativa, ainda assim será capaz de voltar a falá-la rapidamente, dizem os cientistas.



Uma pesquisa feita com adultos sul-coreanos que tinham sido adotados quando bebês por casais holandeses mostrou que estes superaram as expectativas na pronúncia de sua língua natal após receberem treinamento.



Os cientistas afirmam que os pais devem conversar o máximo possível com os bebês desde os primeiros meses.



A pesquisa foi chefiada pela Dra. Jiyoun Choi, da Universidade Hanyang, de Seul, na Coreia do Sul.



Conhecimento precoce



Ela explica que o estudo é o primeiro a mostrar que o contato precoce de crianças adotadas com a sua língua nativa será importante décadas depois, mesmo quando elas acreditarem ter esquecido aquele idioma.



"Esta descoberta indica que o conhecimento da linguagem é armazenado nos primeiros meses de vida, ficando preservado mesmo quando não é usado e podendo ser revelado quando se reaprende a língua", disse à BBC News.



No estudo, adultos sul-coreanos com idades em torno de 30 anos e que foram adotados ainda bebês por famílias holandesas, tiveram que pronunciar consoantes em coreano depois de fazer um curso rápido do idioma.



Em coreano, as consoantes são totalmente diferentes das existentes em holandês.



O grupo analisado foi comparado com adultos que não haviam tido qualquer contato com o idioma coreano na infância e ambos foram avaliados por coreanos nativos.



Antes de fazerem o curso rápido da língua, os dois grupos tiveram o mesmo desempenho. Mas, depois das aulas, os adultos que haviam sido adotados apresentaram resultados surpreendentes ao falar coreano.



Processo abstrato



Não houve diferenças entre as pessoas adotadas com menos de seis meses - ou seja, antes de aprenderem a falar - e as adotadas a partir de um ano e meio, quando já haviam aprendido a falar.



Isso indica que o conhecimento da linguagem é mais de natureza abstrata, em vez de depender apenas da experiência prática, segundo os cientistas.



A Dra. Jiyoun Choi diz que o estudo traz ensinamentos práticos para os pais.



''Por favor, lembrem-se que o processo de aprendizado da linguagem começa muito cedo e que o conhecimento prático da linguagem é armazenado nos primeiros meses de vida, como mostra o nosso estudo", afirma.



''Tente falar com o seu bebê sempre, porque ele está absorvendo e digerindo o que você está dizendo".



O processo de aquisição da linguagem começa extremamente cedo, ainda quando o bebê está na barriga da mãe.



Ao nascer, os bebês já conhecem a voz materna.



Há muito sabe-se que a base para falar e ouvir uma língua nativa é estabelecida muito cedo. Mas o que não se sabia até agora era que a aquisição precoce da linguagem é um processo abstrato.