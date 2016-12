Ranking revela que brasileiro é o povo mais cheiroso do mundo

Quantos banhos você toma por dia? Você costuma usar sabonetes, géis e cremes durante e depois do banho? Que bom! Você está contribuindo para uma estatística que coloca o nosso país no topo do ranking dos países mais cheirosos do mundo.



De acordo com um estudo realizado pelo instituto de pesquisa Euromonitor, o povo brasileiro é um dos que mais tomam banho em todo o mundo. Os dados foram obtidos através de questionários online com mais de 6 mil pessoas de 16 países que buscavam saber, além de hábitos de higiene, a frequência de compras e uso de produtos de beleza e outros cosméticos.



Quantos banhos o brasileiro toma por semana



A pesquisa mostrou que o brasileiro toma, em média, 12 banhos por semana, ou seja, quase 2 banhos por dia. Além disso, foi percebido no país um aumento de 10% de vendas de sabonetes líquidos, ocasionado por maior consumo de versões antibactericidas.

Entre os países que menos frequentam o chuveiro estão China e Inglaterra. O estudo descobriu, por exemplo, que 80% das mulheres inglesas não tomam banho todos os dias e que 30% delas chegam a passar até três dias sem se banhar. Na média global, a maioria das pessoas toma um banho por dia.