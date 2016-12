Stephen Hawking tem expectativas sinistras para o futuro do planeta

Se lhe dissessem que o mundo vai acabar, você provavelmente não daria bola, né? Mas e se, em vez de Nostradamus, o autor da previsão fosse o físico britânico Stephen Hawking? Pois é isso o que ele vem falando nas entrevistas que concede. Durante sua participação na série de palestras Reith Lectures, da rádio BBC 4, que reúne grandes personalidades desde 1948, ele foi bem enfático: as chances de um desastre aumentam a cada ano, e nossa única escapatória seria colonizar o espaço. Saiba quais os cenários previstos (e tente estar preparado para eles).



NTELIGÊNCIA ARTIFICIAL > Em 2014, Hawking disse: “Os computadores estão ficando mais inteligentes e passarão a criar novos computadores, uma evolução que não poderemos acompanhar”. Agora, olhe em volta, conte o número de smartphones e imagine cada um deles com uma arma para pegá-lo.



GUERRA NUCLEAR > No ano passado, Hawking disse que uma “guerra mundial nuclear seria o fim da humanidade.” De fato, há hoje mais países que possuem a bomba do que em 1991, quando a União Soviética caiu (eram seis, agora são nove). Neste ano, a Coreia do Norte testou uma bomba de hidrogênio, mais destrutiva que a bomba atômica.



AQUECIMENTO GLOBAL > No documentário Última Hora, Hawking diz que o cenário do aquecimento global é muito mais catastrófico do que se imagina. O risco é que a humanidade espere demais e perca a chance de reverter secas, verões rígidos e invernos tenebrosos. Se isso acontecer, nos restará sentar e observar o fim do mundo.



ALIENS > Hawking afirmou que sim, existe vida inteligente fora da Terra. “Meu cérebro racional vê o número de planetas e acha impossível não haver vida.” Apesar disso, ele não tem pressa em encontrá-las, já que compara isso ao efeito devastador do encontro entre europeus e nativo-americanos.



BIOENGENHARIA > Em 2001, Hawking disse que a bioengenharia poderia ser usada para criar armas letais. Hoje, essa realidade não está tão distante: não só já conseguimos criar vida em laboratório desde 2010 como — detalhe funesto — é provável que no futuro dê para “imprimir” um vírus numa impressora 3D.