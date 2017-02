Bons motivos para você ter mais plantas em casa

Os benefícios de ter plantas em casa vão muito além da beleza das flores – algumas, além de curingas na decoração em lugares estratégicos como a mesa de centro, ajudam até a purificar o ar. Confira esse e mais motivos pelos quais devemos trazer a natureza para os ambientes internos:



1. Plantas inspiram relaxamento



É impossível observar as pétalas vibrantes da violeta africana (Saintpaulia ionantha) sem sentir a calmaria da cor! De acordo com a NASA, é científico: a espécie causa um pequeno estímulo para a liberação de adrenalina em nosso corpo, que aumenta os níveis de energia e oxigenação, nos ajudando a relaxar.



2. Elas são umidificadores naturais



Em vez de comprar um eletrodoméstico grande e difícil de camuflar ao décor, invista em algumas samambaias-americanas (Nephrolepis exaltata) pela casa. As plantas liberam umidade por sua transpiração e ajudam a tornar o ambiente mais agradável.



3. Algumas são remédios naturais



De acordo com o National Institutes of Health, a aloe vera era conhecida como a “planta da imortalidade” no antigo Egito e usada para curar feridas. Hoje em dia, costumamos usá-la para tratar queimaduras solares e ela é princípio ativo de diversos tratamentos de beleza.



4. Elas inspiram criatividade



Quem realiza trabalhos criativos pode se beneficiar das plantas! De acordo com o expert em jardinagem da Costa Farms, Justin Hancock, folhas coloridas trazem inspiração e energizam o que há ao seu redor.



5. Podem minimizar alergias



Se você sofre de alergias, pode usar plantas sem flores como suas aliadas. As folhas do clorofito (Chlorophytum comosum) absorvem alergênicos como mofo e poeira. A lista da NASA sobre plantas que podem limpar o ar mostra que essa espécie consegue eliminar quase 90% das toxinas de um ambiente. Veja 19 plantas que purificam o ar, segundo a NASA.



6. Plantas limpam o ar



A mesma pesquisa mostra que a hera (Hedera helix) é a número um em filtrar o ar, principalmente quando este tem concentrações de formaldeído.



7. Suas cores acalmam os olhos



Entre os benefícios decorativos das plantas está, de acordo com a Good Housekeeping, o alívio dos olhos cansados. Observar as folhas verdes após horas trabalhando na frente de um computador pode ser uma boa pedida, já que o tom é percebido pelo cérebro como suave.



8. Elas ajudam na concentração



Um estudo do Royal College of Agriculture descobriu que os alunos prestavam 70% mais atenção quando em um ambiente com plantas. Se sua casa não possui muita luz, aposte em algumas variedades que se dão bem nos ambientes fechados. Na dúvida, escolha o bambu – ele também ajuda com as energias relacionadas ao Feng Shui.



9. São decorativas



As plantas são um dos elementos essenciais das casas realmente estilosas. Além das inegáveis qualidades naturais, elas também podem ser usadas pelas suas cores, complementando o décor.



10. O estresse vai embora



Anda arrancando os cabelos no trabalho? Um vaso de plantas em cima da mesa pode te ajudar a respirar fundo e se acalmar. Um relatório do Journal of Environmental Psychology aponta que flores como o Antúrio ajudam a diminuir os níveis de estresse.