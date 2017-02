Polícia Civil tira mais um traficante de circulação em Palmas

No final da tarde deste sábado, 4, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante delito, Douglas Pereira Bonilha, 34 anos de idade. Ele e suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas e foi capturado, quando se encontrava na Quadra 106 Sul, no centro da Capital.



Segundo o delegado Guilherme Rocha Martins, responsável pelo caso, nos últimos dias, a Denarc já havia recebido várias denúncias de que um indivíduo, conduzindo um gol preto, estaria abastecendo com drogas, usuários das praças de quadras da região central da Capital.



Com base nas informações, os policiais civis da Denarc, passaram a monitorar a rotina do indivíduo e o flagraram realizando entregas de entorpecentes a usuários. Diante dos fatos, na tarde deste sábado, as equipes da Delegacia Especializada realizaram a abordagem de Douglas, quando ele se encontrava na porta de sua residência, localizada na Quadra 106 Sul. Em poder do indivíduo, os agentes encontraram varias porções de maconha, já prontas para a venda.



Ainda conforme o delegado, Douglas atuava na modalidade conhecida como “micro-tráfico” e estava causando muito transtorno, principalmente aos moradores da quadra 106 Sul. Após ser levado à sede da Dernarc, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, em seguida, encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP) onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.