Bebê nasce dentro de viatura a caminho do hospital

Foi o primeiro parto feito pela Bombeira (Foto: Divulgação/Bombeiros)

Janaína Pereira Buarque, 29 anos, entrou em trabalho de parto e acionou os militares para que a levassem até uma maternidade, mas não conseguiu esperar por um atendimento médico e teve o bebê dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros, em Palmas.



O caso aconteceu nesta quarta-feira (8). O parto foi feito por uma bombeira, a cabo Julie Rocha, que nunca tinha passado por uma situação semelhante.

"Quando chegamos ao local, ela estava com intervalos de contração de cinco em cinco minutos e a bolsa já havia rompido, fizemos o monitoramento e quando percebemos, o bebê já estava encaixado para nascer. Apesar de ter ficado um pouco nervosa a sensação foi muito boa", contou.



Conforme os Bombeiros, o parto foi realizado sem complicações. Os próprios militares fizeram o pinçamento do cordão umbilical e o corte foi realizado na viatura com o auxílio de um médico. A mãe e a filha Ester foram levadas para a maternidade Dona Regina, onde permaneceram sob os cuidados dos médicos.



(G1 Tocantins)