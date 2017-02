Comunidade que ficou meses isolada no Jalapão recebe nova ponte

Após sete meses isolados, os moradores da comunidade quilombola Mumbuca, localizada em Mateiros, região do Jalapão, receberam uma nova ponte. A estrutura antiga foi queimada em agosto do ano passado e desde então os moradores estavam tendo prejuízos. Para passar pelo local, motoristas e pedestres se arriscavam ao atravessar um córrego. Alunos chegaram a ficar sem aulas no ano passado.



A ponte de concreto foi entregue para a comunidade nesta quinta-feira (23). Os moradores aproveitaram para registrar o momento em uma rede social. "Amigos e amigas de Mumbuca é com muita emoção que compartilhamos a nossa felicidade de ter a nossa ponte de concreto construida".



O artesão Ismael Ribeiro disse que agora todos estão mais aliviados. Ele vive da venda das peças do capim dourado e disse que durante o período que a comunidade ficou isolada, as vendas caíram consideravelmente. "Tivemos uma queda de 90% na nossa renda. A ponte foi entregue ontem. Agora, os turistas estão vindo, está correndo tudo bem. Todo mundo feliz', contou.



Ribeiro informou ainda que a estrutura foi construída com a ajuda de doações. "Uns doaram sacos de cimento, algums empresários doaram dinheiro e a prefeitura de Mateiros também contribuiu".



Entenda



A ponte foi queimada no final de agosto do ano passado. Sem perspectiva de quando a estrutura ficaria pronta, os moradores se viraram como podiam para realizar a travessia.



Em setembro, o caso ganhou destaque após o autor de novelas Walcyr Carrasco visitar o Jalapão. Na época, ele fez um apelo para que a obra fosse feita, mas nenhuma providência foi tomada.



Sem resposta por parte do poder público, a população chegou a lançar uma campanha na internet, em janeiro deste ano. A intenção era arrecadar R$ 80 mil, dinheiro que seria empregado na construção da estrutura.



Jalapão



A região do Jalapão é destino para os amantes do ecoturismo e turismo de aventura. O local chama a atenção pelos chapadões e serras com clima de savana, além da paisagem de cerrado com direito a dunas, rios encachoeirados, nascentes e impressionantes formações rochosas.



A maioria dos atrativos está localizada nas cidades de Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins.