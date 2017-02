Carro derruba poste, danifica outros 5 e deixa quadra sem energia na capital

Um carro derrubou um poste e a queda danificou outros cinco na avenida NS-1, em Palmas. O caso aconteceu na manhã deste domingo (19), por volta das 5h30. Segundo a Energisa, o acidente impactou o fornecimento de energia da quadra 603 sul por cerca de 1h, mas após isolar o problema, a concessionária normalizou o serviço.



A Energisa informou também que equipes estão no local para realizar os reparos necessários nos postes danificados.



O G1 entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber se o motorista do veículo se feriu, mas a corporação disse que não atendeu à ocorrência. Segundo a Energisa, quando as equipes chegaram ao local, não havia mais ninguém.