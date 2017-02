Olha só a engenhoca que os franceses criaram contra o xixi na rua

Quem nunca sofreu ao andar pelas ruas e sentir como se estivesse dentro de um grande banheiro mal lavado? Buscando amenizar os efeitos desagradáveis da falta de decoro alheio, os franceses criaram uma solução ecológica — um urinol florido très élégant!A engenhoca é composta por um grande recipiente vermelho com uma abertura no meio para o alívio de necessidades urgentes. Até aí, nada diferente de um urinol convencional, não fosse o fato de haver em seu interior um leito de materiais secos, como palha e serragem, que servirá de composto na produção de plantas ornamentais.Para completar, o urinol possui um jardim florido no topo, o que o eleva a um novo patamar, já que também contribui para o paisagismo local. Além de tornar o xixi em público mais “civilizado”, o projeto também é eco-amigável.A empresa Faltazi Nantes instalou dois mictórios perto da Gare de Lyon, em Paris, um com capacidade para até 600 xixis (cerca de 240 litros) e outro para 250 xixis. Outros dois estão em teste na cidade de Nice.Quando as caixas estiverem cheias, um sensor avisa remotamente a empresa que está na hora da troca, o que pode ocorrer a cada 15 dias (no caso do maior) segundo estimativa dos criadores.