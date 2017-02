Brasileiros desenvolvem aparelho que reduz custos e facilita diagnósticos oculares

Em censo realizado em 2014, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia constatou que os consultórios e os profissionais da área ficam concentrados nos grandes centros urbanos, o que obriga muitos brasileiros a se deslocarem para as metrópoles — ou a ficarem sem os exames oftalmológicos.Formados na USP São Carlos, os amigos Diego Lencione, Flavio Vieira e José Augusto Stuchi criaram a startup Phelcom, que desenvolveu o Smart Retinal Camera (SRC), um retinógrafo portátil. O aparelho é utilizado para captar a imagem do fundo do olho e detectar doenças oculares nos pacientes.O SRC é formado por uma estrutura acoplada a um smartphone, sendo mais fácil de ser transportado e mais barato que aparelhos convencionais. “O Brasil é muito grande, e em várias regiões não se consegue atendimento qualificado”, diz Stuchi. “Vemos nisso uma oportunidade de executarmos nossa missão.” Os primeiros testes com humanos ocorrerão em 2018.ILUSTRAÇÃO: ESTÚDIO BARCANomes: Diego Lencione, Flavio Vieira e José A. StuchiNacionalidade: BrasileirosFeito: Desenvolveram um aparelho que realiza diagnósticos oculares de maneira mais prática e barata