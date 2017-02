Ronaldo Dimas anuncia concurso público com 700 vagas

O prefeito Ronaldo Dimas anunciou, na manhã desta quinta-feira, a realização de concurso público geral da Prefeitura de Araguaína. A estimativa é de que serão 700 vagas em praticamente todos os setores da administração municipal. O anúncio foi realizado durante a solenidade de posse de três novos procuradores do Município, aprovados no último concurso.



O prefeito determinou à Secretaria da Administração que proceda com rapidez para que, no menor tempo possível, seja publicado o cronograma do certame, que vai incluir também o provimento de vagas para a Guarda Municipal.



“Haverá vagas em diversas áreas, para professores, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, auxiliares administrativos, engenheiros, arquitetos, entre outros”, explicou Dimas.



“Trabalho não falta, temos hoje em torno de 12 mil processos ativos no Município em diversas áreas, administrativo, trabalhista, área federal, ACPs, pareceres técnicos, entre outros”, pontuou Fidalgo.