Agropecuaristas do Bico participam de evento na chácara da senadora Kátia

Mais dez agropecuaristas do Bico do Papagaio liderados pela presidente do Sindicato Rural de Augustinópolis, Carrasco Bonito e Buriti (SRACB), Cássia Cayres, participaram neste sábado, dia 11, da realização da ação voluntária “Boi no Rolete”, realizada na sua residência na Capital, que tem como objetivo arrecadar fundos para construção da Catedral do Divino Espírito Santo em Palmas.Foram comercializados 438 ingressos (no valor individual de R$ 100,00), conforme anunciado durante o evento, mas no decorrer do almoço a campanha recebeu doação de caminhões de concreto e sacos de cimento de empresários tocantinenses e de outros Estados que participaram do almoço.Proprietários rurais da região como França Holanda, Valtênio Holanda, Rony Teodoro doaram cimentos para a obra e o cantor e compositor augustinopolino Moura Santos ofereceu e foi aceito um show com toda estrutura que acontecerá em junho durante um leilão de animais, também arrecadado durante o evento para construção da obra religiosa.A comitiva biquense chegou a cidade na sexta-feira, 10, e no início da tarde deste mesmo dia foram recebidos pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet), Paulo Carneiro, onde foi discutido alguns assuntos referentes a festa agropecuária deste ano e no final da tarde estiveram com a senadora onde foi solicitado da parlamentar apoio para a construção de uma pista de vaquejada e um tatersal (recinto para leilões de animais como bovinos, equinos, etc).O deputado Amélio Cayres acompanhou a comitiva nas duas reuniões acontecidas na sexta-feira.Kássia Cayres entrega para a senadora Kátia Abreu um baixo assinado reindivincando a construção de um tatersal na área do SRACBO deputado Amélio Cayres acompanhou a comitiva até a residência da senadora Kátia AbreuO cantor Moura Santos doou um show que acontecerá durante o leilão em junhoRony Teodoro e a mulher Sângela também fizeram doação para a obra da CatedralSenadora comemora doação recebida do proprietário rural França e Waltênio HolandaSenadora Kátia Abreu e Cássia Cayeres presidente do Sindicato Rural de Augustinópolis, Carrasco Bonito e BuritiComitiva biquense e recpecionada por Fatinha secretária da senadora Kátia Abreu