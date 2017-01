Redes de pesca predatória são apreendidas pela PM em Araguatins

Em patrulhamento ambiental aquático, nesta quarta-feira, 25, policiais militares do 2º Pelotão do Batalhão Ambiental de Araguatins localizaram aproximadamente 500 metros de redes de pesca no rio Araguaia, na região denominada “Falcão”. Os responsáveis não estavam no local quando a PM fez a apreensão do material.A Polícia Militar ressalta que pescar e fazer uso de material predatório neste período defeso, denominado de Piracema, é crime ambiental. O infrator que for flagrado desrespeitando essa temporada de proibição incorre em delito e está sujeito a pagar multa que variam de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, sendo responsabilizado em processo criminal com penas que variam de um a três anos de reclusão.