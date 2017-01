Desde os 21 anos físico usa cadeira de rodas e se comunica por meio de computador



físico britânico Stephen Hawking completa 75 anos neste domingo (8). O cientista, que possui uma destrutiva doença degenerativa cujos afetados costumam ter expectativa de vida de 2 anos, já convive com a esclerose lateral amiotrófica (ELA) desde os seus 21 anos.



Hawking tem um longo histórico de produção intelectual, e criou importantes teorias científicas, além de ter escrito livros de sucesso que aproximaram as pessoas da ciência.



O físico deve comemorar o aniversário com a primeira família, com a qual se reaproximou após se divorciar em 2006 de sua segunda esposa, Elaine Mason, por quem deixou sua primeira mulher, Jane Wilde, em 1990.



A relação com Jane, com quem foi casado entre 1965 e 1995 e com quem teve três filhos, Robert, Lucy e Timothy, e vários netos, é o tema do filme "A Teoria de Tudo" (2014), protagonizado por Eddie Redmayne e Felicity Jones.