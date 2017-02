Presidiários abrem buraco em cela, mas não conseguem fugir

Presos da Cadeia Pública de Augustinópolis cavaram um buraco de aproximadamente 1,5m em uma das celas da unidade prisional, mas não conseguiram concluir a obra de “engenharia”. A empreitada foi descoberta pelos agentes prisionais e a fuga abortada na manhã desta sexta-feira, 10.



De acordo com Leonino Santana, diretor da cadeia, por volta das 02h da madrugada, agentes prisionais de plantão ouviram barulhos estranhos vindo do interior da cadeia e se colocaram de prontidão na área externa do prédio, para conter uma eventual fuga. Na manhã de hoje, com apoio reforçado, entraram na cela e depararam-se com o buraco, que tem uma abertura no piso de concreto de aproximadamente 40cm x 40cm.

A forte chuva que caiu durante toda a noite pode ter contribuído para o “fracasso” da operação. Durante a escavação os “engenheiros” tiveram que lidar com a água infiltrando na obra, redobrando os serviços. Na revista geral, ocorrida nesta manhã na cela, onde estavam 15 detentos, a mesma de onde fugiram oito em dezembro de 2016, foram encontradas armas e ferramentas artesanais usadas para a escavação.

Armas e ferramentas artesanais encontradas na inspeção na celaO buraco para a fuga virou um poço