Júlio Oliveira toma posse como prefeito de Augustinópolis

O prefeito a ser empossado foi eleito com 53.27% dos votos válidos; posse será neste sábado (31)



AUGUSTINÓPOLIS - Neste dia 31, a partir das 23h, tem a posse do professor Júlio Oliveira e Vanderlei Arruda, eleitos com 4,913 votos, como prefeito e vice-prefeito da cidade.

A solenidade acontecerá Feira Coberta de Augustinópolis, em sessão solene presidida pela vereadora Ângela Maria. Conforme que primeiro tomará posse à Câmara Municipal, para em seguida dará a posse para o prefeito e vice-prefeito. O exercício do mandato será de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.

Após a cerimônia de posse, os vereadores poderão fazer a escolha da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, elegendo o presidente para os próximos dois anos. Mas pode ser que não ocorra logo após a sessão de posse. Não há consenso quanto a um nome, e existem pelo menos quatro pré-candidatos pleiteando a presidência.



Todos os eleitos foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins (TRE-TO) no dia 12 de dezembro, em cerimônia realizada no auditório do Fórum da Comarca de Augustinópolis, em solenidade presidida pelo juiz Jefferson David A. Ramos, ato comprova que todos eles estão aptos a tomar posse dos cargos.





Júlio Oliveira e Vandelei Arruda.



Vereadores



Angela do Rapadura (PSDB) - 522 Votos



Antonio Queiroz (PSB) - 521 Votos



Vaguin do Hospital (PMDB) - 441 Votos



Ozeas (PR) - 365 Votos



Nildo Lopes (PSDB) - 347 Votos



Toinho (PTB) - 326 Votos



Cícero Moutinho (PR) - 307 Votos



Antonio Barbosa (SD) - 297 Votos Votos °



Luizinha (PP) - 289 10 Votos



Neguin da Civil (PMDB) - 270 Votos



Marcos da Igreja (PRB) - 250 Votos