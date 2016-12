Tecnologia permite controlar objetos ou dados gerados à distância

As grandes empresas do setor de tecnologia elegeram o ano que vem como o da “internet das coisas”. Ou seja: a internet presente em todos os objetos, tão comum como água na torneira. Criar dispositivos ou sistemas que informam dados ou autonomizam processos é assunto para ficar de olho. A “internet das coisas” é uma das nossas tendências de negócios para 2017.



Como será viver no futuro? Em “De volta para o futuro II”, um clássico de 1989, os aparelhos eletrônicos entendiam o que as pessoas pediam. Conversar com os eletrônicos já é uma realidade, só que não por comando de voz pelo "IOT": nada mais do que internet das coisas, em português.



Uma tecnologia que permite controlar objetos ou dados gerados por ele à distância, desde que conectados à internet. Por exemplo, em casa: a geladeira consegue identificar quando acabam os produtos que você costuma comprar e já fazer automaticamente o pedido para o supermercado.



Um aparelhinho no teto, conectado à internet, sabe muito do que acontece dentro da loja. Ele identifica o consumidor pelo wi-fi do celular dele, se estiver ligado.

O sistema, criado pela empresa, envia os dados para o aplicativo, também pela internet. O dono ou gerente da loja podem usar isso para saber, por exemplo, qual o horário de maior movimento e melhorar as vendas.



O Márcio Kogut, consultor em tecnologia, vai ainda mais longe. “Você já vai ser monitorado antes de entrar na loja. Se você estiver passando a uma quadra da loja, pelo sensor que tem e pelo seu celular, através da comunicação via wi-fi, a loja, integrada com o business inteligence, vai conseguir identificar que você estava em uma rede social procurando um determinado produto e o estabelecimento vai te oferecer esse produto com desconto. Ela vai atrair você para dentro da loja”.



Uma verdadeira revolução, mas que, para a gente, ainda está engatinhando.