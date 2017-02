50% das crianças brasileiras têm anemia;veja dicas para prevenir

No Brasil, estima-se que mais de 50% das crianças são anêmicas. A praticidade dos alimentos industrializados e o uso de leite de vaca nos primeiros anos de vida podem explicar o aumento na incidência. A falta de nutrientes fundamentais pode prejudicar o desenvolvimento psíquico e estrutural da criança. Fraqueza, palidez, cansaço, dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar são alguns dos fatores que devem despertar a atenção dos pais.



A anemia surge quando a concentração de hemoglobina – componente do sangue responsável por transportar oxigênio para todas as células do corpo – diminui e compromete o abastecimento de todos os tecidos. Independente da faixa etária, o problema ocorre quando os índices de ferro, vitamina B12 ou outras vitaminas e minerais presentes no sangue estão abaixo dos níveis desejados.



Os pequenos estão mais suscetíveis devido à velocidade do crescimento e com isso apresentam maior demanda nutricional. Dietas baseadas no consumo excessivo de leite de vaca, típicas na infância, podem ser uma das causas de anemia nos primeiros anos de vida. “Por ser um alimento pobre em ferro, é preciso enriquecer a dieta com alimentos de origem animal, que garantem uma absorção de 10% a 30% do ferro. Vale investir em carnes, ovos, folhas verde-escuras, feijão e beterraba”, orienta Daniela Gomes, pediatra e nutróloga do HCor – Hospital do Coração de São Paulo.



Para confirmar a suspeita, o procedimento mais indicado pelos médicos é o exame de sangue. “Por ser uma doença silenciosa, com poucas manifestações clínicas, os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças, como problemas cardíacos e infecções”, explica Dra. Daniela. “Se a criança está anêmica, ela acaba não recebendo a oxigenação necessária para um bom funcionamento do organismo e em casos de anemia grave pode descompensar o coração, trazendo desconfortos”, acrescenta.



Confira algumas dicas da médica do HCor para prevenir o distúrbio:



· Ofereça, após o almoço, frutas que sejam fontes de vitamina C, pois elas potencializam a absorção de ferro;



· Evite que a criança consuma leite ou algum chá durante as refeições. Essas bebidas impedem que o organismo aproveite o ferro dos alimentos;



· Incentive a criança a ter uma dieta variada, rica em frutas, verduras e legumes.