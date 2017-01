Médium João de Deus visita Marisa Letícia na UTI do hospital

Montagem – o médium João de Deus e Marisa Letícia

João de Deus, o mais celebrado médium do país, visitou hoje a ex-primeira-dama Marisa Letícia na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O encontro estava previsto para ocorrer por volta das 16 horas de hoje, mas a pedido de Luiz Ignácio Lula da Silva, que queria estar presente, foi realizado no início da noite, por volta das 18h30.



Lula já se submeteu aos cuidados espirituais de João de Deus, em especial durante o tratamento contra um câncer de laringe, em 2011.



A ex-primeira-dama dama sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Do tipo mais grave, consiste na ruptura da parede da artéria, com ocorrência de hemorragia. Desde então, ela é mantida em coma induzido. Neste domingo, foi decidido que a sedação será retirada na próxima terça-feira. O real estado de saúde da primeira-dama, pela maneira como ela reagirá, será então conhecido pelos médicos.



Inicialmente, a sedação seria interrompida neste domingo. Mas um indicador negativo fez com que a equipe médica adiasse a medida. Um doppler transcraniano, exame que avalia os vasos cerebrais, revelou que o processo inflamatório no órgão ainda está anormal. O problema é provocado pelo que se chama na medicina de hiperemia (aumento da quantidade de sangue circulante num determinado local), como foi no caso do AVC de Marisa. Em compensação, a pressão intracraniana está regularizada e não há sinais hematomas cerebrais. A normalidade dos dois índices animaram os médicos em relação ao prognóstico da ex-primeira-dama.



Desde o início de sua internação, na terça, dia 24, Lula passa os dias ao Hospital Sírio Libanês, mas não dorme lá. À noite, Marisa está acompanhada por alguém da família. Marisa está sob os cuidados da equipe de médicos liderada pelo diretor da divisão de cardiologia do Sírio Libanês, Roberto Kalil Filho.



Discreto e indiferente à fama, que ganhou uma audiência mundial desde que apareceu em reportagem da apresentadora americana Oprah Winfrey, em 2012. O médium oferece atendimento espiritual a cerca de mil pessoas por dia, na Casa de Dom Inácio de Loyola, localizada em Abadiânia, interior de Goiás. No ano passado, João de Deus se submeteu a um longo tratamento contra um câncer no estômago, também no Hospital Sírio-Libanês.