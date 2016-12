Décimo terceiro salário de servidores de seis estados está atrasado

A falta de dinheiro nos cofres públicos dos estados está pesando no bolso dos servidores e atrapalhando o fim de ano de muitas famílias.

Em seis estados, o décimo-terceiro está atrasado. A reportagem é de Pedro Bassan.

Dívidas à vista, salário parcelado. Uma conta que não fecha nunca para os servidores do estado no Rio de Janeiro.

“Como é que vai parcelar a conta da luz? Como é que vai parcelar a conta da água? Parcelar a conta do condomínio? Isso não existe em lugar nenhum”, questiona a aposentada Sueli Ferreira da Costa.

Sueli se aposentou em outubro. Desde então não teve descanso.

A conta mais importante está atrasada: é o plano de saúde da filha. Luciana teve paralisia cerebral e precisa de cuidados especiais.

E as cobranças vão chegando na casa em que mãe e filha ainda nem conseguiram morar.

Um condomínio recém-inaugurado, um apartamento novinho em folha. Este seria o resultado de 35 anos de dedicação ao serviço público: um cantinho para viver em paz os dias da aposentadoria.

Mas o sonho foi interrompido pela crise financeira no estado do Rio. O apartamento está inacabado, a obra parou. E esse é o menor dos problemas. As contas se acumulam. E a alegria do Natal de 2016 vai passar longe.

“Vai ser o mais simples possível que eu puder fazer. Mas não vou deixar de fazer minha ceia, não. Não vou, não”, diz Sueli, aos prantos.

Na semana do Natal, a tristeza da Sueli é plenamente compreendida em outros estados do país.

Além do Rio, outros 5 estados estão com o pagamento do décimo-terceiro atrasado.

No Rio Grande do Norte, o governo vai pagar em escala, por faixa salarial, até 30 de dezembro.

Em Sergipe, o servidor só vai receber o décimo terceiro a partir de janeiro, em seis parcelas. Ou pode antecipar o pagamento com o banco do estado. O governo se comprometeu a cobrir os juros.

Em Tocantins, deveria ter caído terça-feira (20) na conta, mas não foi depositado.

O governo do Rio Grande do Sul ainda não confirmou o pagamento. Mas informou que vai tentar garantir 50% do décimo-terceiro até o fim de dezembro.

“A gente sempre conta com o décimo-terceiro nessa época. Vai ser um fim de ano bem apertado”, lamentou uma professora gaúcha.

Em Minas Gerais, o pagamento de metade do décimo-terceiro está previsto para quinta-feira (22).

No Rio de Janeiro, mais da metade dos funcionários ainda não recebeu nem sequer o salário de novembro, que vai ser pago em até 9 parcelas.

Só os funcionários da Educação e da Segurança receberam o pagamento integral, na semana passada.

Por enquanto, não há nem plano e nem promessa de pagamento do décimo-terceiro.

Esperança também não há muita, pelo menos a curto prazo.

Na terça-feira (20), a Assembleia Legislativa do Rio aprovou o orçamento de 2017, com um déficit de R$ 19 bilhões.

Moema enfeitou a casa para o Natal, mas conta com a ajuda dos parentes para a ceia.

O presente ela sabe que não vai ter. Queria só o orgulho de volta.

“Trabalho 35 anos no serviço público, tenho uma ficha maravilhosa. E isso era o meu orgulho: ser uma servidora pública de respeito, ética. E hoje eu sinto que eu não valho nada, nada, nada, nada, nada. E isso é muito triste”, disse a aposentada Moema do Carmo.