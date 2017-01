Surto de malária foi causado por pessoas infectadas no PA segundo Secretaria de Saúde

A procura por atendimento no hospital da cidade mais que dobrou. Somente nessa quarta-feira (18) durante o dia, 78 pessoas passaram pela emergência. Cerca de metade delas estava com febre.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Araguatins, duas pessoas que contraíram malária no Pará podem ter causado o surto. Em 18 dias, foram confirmados 10 casos da doença na cidade, segundo o Governo do Tocantins.“Esse mosquito sadio picou essas duas pessoas, que vieram infectadas, e aí o mosquito picou as demais pessoas, que contraíram a doença aqui dentro do nosso município”, afirmou o diretor de Vigilância em Saúde de Araguatins, José Hélio Gonçalves.A auxiliar de serviços gerais, Raimunda Silva, e o filho tiveram que ser internados por causa da doença. “[Achei] que eu iria morrer, né? Já estava querendo me despedir porque é uma sensação horrível”.O surto tem provocado medo entre os moradores. “Eu particularmente achava que isso não existia mais, apesar da gente morar numa área de risco”, disse a comercianteSegundo a secretaria, durante todo o ano de 2016, foram registrados 22 casos confirmados de malária em todo o Tocantins. Deste total, apenas quatro foram contraídos no estado, especificamente nos municípios de Xambioá, Sandolândia, Araguatins e Marianópolis do Tocantins. Os outros 18 casos têm como origem da infecção os estados do Pará, Mato Grosso e Maranhão e os países Angola e Guiana Francesa.Fonte: G1 Tocantins