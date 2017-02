Nasa anunciará na quarta-feira descoberta além do sistema solar

A Nasa, agência espacial americana, anunciará nesta quarta-feira uma nova descoberta sobre os exoplanetas, planetas que orbitam uma estrela diferente do sol e, portanto, não pertencem ao sistema solar.



A Nasa apresentará seu achado em entrevista coletiva na quarta-feira às 13h (horário do leste dos Estados Unidos, 15h em Brasília), que será transmitida ao vivo em seu site, segundo indicou nesta segunda-feira em comunicado.



A agência não ofereceu mais detalhes sobre do que se trata a nova descoberta, cujo conteúdo estará embargado em artigo da revista científica britânica “Nature” até o início da entrevista coletiva.



Tanto jornalistas como o público geral poderão dirigir suas perguntas à agência especial americana durante a apresentação usando o hashtag “#askNASA” (pergunta à Nasa).



Depois da coletiva, a Nasa realizará uma sessão de perguntas e respostas com cientistas sobre os exoplanetas.