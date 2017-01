No último sorteio em janeiro, Mega pode pagar R$ 5 mi neste sábado

Mega-Sena realiza, neste sábado (28), seu oitavo e último sorteio no mês de janeiro com a premiação estimada em R$ 5 milhões. O sorteio do concurso 1.898 será realizado por volta das 20h --horário de Brasília-- no "Caminhão da Sorte", que está em Santarém (PA).



As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.



Até agora, o mês de janeiro teve apenas um concurso com aposta vencedora da Mega; um jogo de Itanhaém (SP) apresentou a sena e garantiu um prêmio de R$ 28.783.383,17. Isso aconteceu apenas no sexto sorteio, em 21 de janeiro, igualando um recorde de "demora".



Desde que a modalidade lotérica foi criada, em 11 de março de 1996, nunca se esperou mais do que meia dúzia de concursos para que se acertasse a sena a partir do primeiro sorteio de cada ano. A temporada de 2017 igualou esse recorde, que também foi registrado nos anos de 1997, 2002 e 2016 [veja tabela abaixo].



O que dá para fazer?

Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas, a premiação de R$ 5 milhões aplicada na poupança renderia cerca de R$ 34 mil por mês.



O valor também seria suficiente para comprar dez imóveis de R$ 500 mil cada um. Ou, então, adquirir 33 carros de luxo no valor de R$ 150 mil cada um. O prêmio também poderia garantir a propriedade de dois helicópteros de R$ 2,5 milhões cada um.



No concurso anterior, o 1.897, os números sorteados foram: 09 - 22 - 25 - 47 - 52 - 58.