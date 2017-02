Pacientes enfrentam falta de remédios no Tocantins

Pacientes que lutam contra doenças como câncer, lúpus, entre outras, enfrentam problemas no tratamento de saúde por falta de medicamento no Tocantins. O médico Luciano de Castro diz que todos esses casos, a interrupção do tratamento por falta de remédio, pode agravar a situação dos pacientes.



"Esse paciente vai ter dor, sofrimento e constrangimento. E uma doença que poderia estar controlada sem sofrer nenhuma dessas situações, ela vai se agravar, pode avançar e comprometendo até a vida", explica.



Wenderson Pacheco precisar tomar dois medicamentos para o tratamento do lúpus, uma doença autoimune que pode afetar a pele, os rins, o cérebro e outros órgãos. Ele gasta com os remédios cerca de R$ 300. Pacheco conta com a ajuda de amigos para comprar o medicamento.



"Na assistência, no início estava tranquilo, eu conseguia pegar pelo menos um medicamento, a azatioprina. Já o outro eu sempre comprei. Quando foi no final do ano passado começou a faltar azatioprina e até hoje nada", afirma.



Coraci Araújo também vive o problema de muitos pacientes no Tocantins. Ela saiu essa semana mais uma vez da quimioterapia sem o remédio que precisa tomar em casa. Croaci trata de um câncer do colo do intestino há um ano, o problema já avançou para o fígado. " O meu medo é ficar sem o tratamento e agravar mais o meu quadro. Porque interromper a medicação é complicado e ficamos preocupados", conta.



Milene Stefanini precisa de um medicamento para a filha de 7 anos, que começou o tratamento contra puberdade precoce. Desde a confirmação do problema da filha, há seis meses, a família já gastou em torno de R$ 6 mil com o medicamento, que é comprado em São Paulo.



Coraci e o companheiro Badio Moreira procuraram o Ministério Público Estadual (MPE) na tentativa de conseguir o remédio para o tratamento e aguardam, uma decisão da justiça. " O meu medo é de não dá tempo de fazer o tratamento", lamenta.



Em nota, o governo informou que já comprou o medicamento contra a puberdade precoce e aguarda entrega. Em relação ao medicamento utilizado no controle do lúpus, a informação é que foi iniciado o processo de compra. Mas em nenhum dos casos o governo informou quando o medicamento será entregue aos pacientes.





