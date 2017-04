*Por Robinson Lopes da Costa





A ação civil pública (Lei

7.347

/1985)é um dos meios mais efetivos para a tutela dos direitos coletivos em sentido amplo (art. 81, parágrafo único) e tem como seus principais autores o Ministério Público (art.

129

,

III

,

CRFB

/1988; art. 83, III da LC 75/1993).



A

Constituição Brasileira

em seu artigo

5º

,

XIII

, estabelece como regra a liberdade de trabalho, somente podendo a lei restringir quanto à qualificação profissional (reserva legal qualificada). Trata-se de uma norma de eficácia contida (José Afonso da Silva) ou restringível (Maria Helena Diniz).



No entanto, com relação ao caso dos provadores de cigarro, cujo dano é notório (art.

374

,

I

,

CPC/2015

), o MPT e parte da jurisprudência trabalhista entenderam que o direito à saúde (art.

6º

e

196

,

CRFB

/1988) e a dignidade humana (art.

1º

,

III

,

CRFB

/1988; art. 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948) prevaleceriam sobre a liberdade de trabalho, em razão da ponderação destes princípios por meio da aplicação dos fatores de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.



Saliente-se que a empresa deve possuir um meio ambiente de trabalho hígido e respeitar os princípios ambientais da prevenção e precaução, por força dos art.

7º

,

XXII

; 200, VII;

225

da

CRFB

/1988; Convenções 148, 155, 161 da OIT; Capítulo V da

CLT

.



Nesse viés, o emblemático caso do arremesso de anões, na França, no qual foi decidido pela proibição da profissão, em razão da preservação da dignidade humana.



A SDI-I do TST, todavia, entendeu em sentido oposto, que não poderia o Poder Judiciário criar uma restrição a uma profissão sem que exista previsão legal nesse sentido, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art.

2º

,

CRFB

/1988) e à liberdade de trabalho, que só pode ter restrição quanto à qualificação profissional por meio de lei. Some-se que é lícita a produção de cigarros no Brasil (art.

5º

,

II

,

CRFB

/1988) e a referida profissão é inerente à atividade.



Nesse sentido, os princípios da livre iniciativa (art.

1º

,

IV

,

CRFB

/1988) e do livre exercício de qualquer atividade econômica (art.

170

, caput e inciso IV, e parágrafo único,

CRFB

/1988).



Além do que a

Constituição Federal

, a

CLT

e as Normas Regulamentadoras do MTPS não proíbem o trabalho em condições de risco à saúde ou à integridade física do empregado, consoante se observa dos artigos

7º

, XXIII da CRFB/1988;

189

,

193

e

194

da

CLT

, NR 9, NR 15, Anexos 13 e 13-A, do MTPS.



Dessa forma, seguindo a posição da SDI-I do TST – bem como em razão da disciplina judiciária e do caráter racionalizante da jurisprudência –, reconhece-se a validade da contratação dos provadores de cigarro; contudo, deverá a empresa, que atue nesta área, ter maiores cuidados com a saúde desses empregados, fornecendo assistência médica, visando a harmonização entre o direito à liberdade do trabalho e à saúde.



*Por Robinson Lopes da Costa - Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.