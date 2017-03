Gusttavo Lima esclarece proibição da Justiça de cantar hit

Foto: Divulgação O cantor que teria movido a ação não é compositor, e sim intérprete de uma gravação feita em Portugal

Gusttavo Lima quebrou o silêncio e se manifestou, por meio de sua assessoria de imprensa, a respeito da notícia de que teria sido proibido pela Justiça de interpretar a música "Que Mal Te Fiz Eu".



Na decisão judicial, consta que a canção teve a letra modificada e seria de autoria do compositor português Ricardo Landum.



Contudo, os representantes do sertanejo afirmaram que o cantor que teria movido a ação não é compositor, e sim intérprete de uma gravação feita em Portugal.



"Ricardo Landum é compositor da obra detentor de 100% junto ao ECAD no Brasil e, concedeu autorização para a Som Livre. A gravadora por sua vez, repassou a Gusttavo Lima os direitos para a gravação. Afirmamos ainda não haver, nenhuma ação em curso, já que todos os direitos autorais foram devidamente respeitados. Toda e qualquer divulgação contrária a estes fatos é calúnia", declarou Gustavo Lima ao jornal “O Dia”.



(MSN)