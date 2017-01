Projeto Cidadão do Futuro promovido pelo 9º BPM chega a escola La Salle

Cerca de 180 crianças do ensino fundamental do Centro Estadual de Educação La Salle em Augustinópolis foram beneficiadas na manhã desta sexta-feira (20), com o projeto Cidadão do Futuro: Resgatando o Civismo.



Sob o comando do capitão PM Rondinele Martins Feitoza, comandante da 2ª Companhia (Cia) Operacional do 9º BPM a cerimônia contou com hasteamento das bandeiras e cântico do Hino Nacional Brasileiro. De acordo com capitão Rondinele, ao longo do ano de 2017, escolas Estaduais, Municipais e particulares de Augustinópolis, receberão militares, para cerimônia alusiva ao civismo.