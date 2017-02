Duas toneladas de pescado são descartadas pela Adapec após apreensão

Uma carga com 2 mil quilos de peixes foi apreendida por fiscais da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) na manhã desta quarta-feira (15) em Xambioá, extremo norte do Tocantins. A carga foi destruída no aterro sanitário da cidade e o dono multado em R$ 1 mil.



O pescado seguia de Almas com destino a Marabá (PA). Segundo a Adapec, a carga estava sendo transportada sem a inspeção veterinária oficial, sem rótulos, não possuía guia de trânsito atestando a origem dos peixes e estava em um caminhão sem refrigeração.



Ainda de acordo com a agência, havia pouco gelo nas caixas de isopor e os peixes estavam com as vísceras.



"Todo pescado para ser transportado deve ser processado antes em um entreposto devidamente registrado no serviço de inspeção oficial, onde são abatidos, lavados, retiradas as vísceras, rotulados e recebem certificado sanitário", explicou o inspetor Jean Paulo Gallett.



Após ser multado, o dono da carga foi orientado a regularizar a documentação e retornar ao município de origem para procurar um frigorífico e limpar os dos peixes. Porém, de acordo com a Adapec, o homem preferiu pagar a multa e destruir a carga no aterro sanitário.