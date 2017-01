Exame de sangue pode prever demência

Teste sanguíneo é capaz de descobrir se existe probabilidade de uma pessoa desenvolver alguns problemas de saúde antes de eles aparecerem



Imagine poder descobrir uma doença antes de ficar doente ou de os sintomas aparecerem. Isso já é possível com um simples exame de sangue.



Pesquisadores da universidade de Boston fizeram um estudo com 5.000 voluntários e descobriram uma combinação específica no sangue que permite saber se existe probabilidade de uma pessoa desenvolver alguns tipos de doenças no futuro. Entre elas: demência e problemas cardiovasculares.



Já existem métodos para detectar doenças cardíacas, mas a nova abordagem pode dar ao médico um panorama geral da saúde do paciente com anos de antecedência. E a pessoa terá a chance de mudar o estilo de vida ou de começar tratamentos adequados.



“Agora podemos detectar e medir milhares de biomarcadores em uma pequena quantidade de sangue e, eventualmente, prever quem corre o risco de ter uma ampla gama de doenças muito antes de qualquer sintoma clínico aparecer”, disse a equipe responsável pela pesquisa em nota oficial.



A técnica funciona por meio da medição de uma estrutura no final dos cromossomos de uma pessoa, os chamados telômeros. Eles seriam um indicador importante da velocidade com que um indivíduo envelhece.



De acordo com o estudo, o procedimento também poderia ser usado para acelerar os testes de medicamentos, detectando os efeitos de uma droga no organismo sem ter que esperar anos para ter os resultados.