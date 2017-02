Ex-policial militar é assassinado a tiros dentro de casa em Guaraí

Um ex-policial militar, de 73 anos, foi assassinado a tiros dentro da própria casa em Guaraí, região norte do Tocantins, na noite desta sexta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, dois homens que estavam em uma motocicleta são suspeitos do crime. Eles ainda não foram identificados.



A PM contou que recebeu uma denúncia de um homicídio e quando chegou à casa informada encontrou Francisco Salviano Soares morto na área da residência. Ele estava sozinho no momento do crime.



Ainda segundo a polícia, os suspeitos do crime chegaram ao local e chamaram pelo nome da vítima. Depois, dispararam. O corpo de Soares foi encaminhado para o IML de Araguaína



A PM havia informado que Francisco era policial militar aposentado do Estado do Ceará, mas depois corrigiu a informação. A corporação disse que ele já foi militar do estado do Rio Grande do Norte, mas pediu demissão.