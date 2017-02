7 segredos da masturbação feminina que você precisa saber

Pode ter certeza que suas "sessões individuais" são bem diferentes das realiazadas pela parceira, em uma série de maneiras; desvende os segredos



Sua receita para a masturbação, provavelmente, é bastante simples: um estímulo, talvez um filme pornô ou mais quente, e sua mão para se entregar aos "resultados" do prazer. Mas a masturbação feminina é um pouco mais complicada e diferente da sua.

Com certeza, alguma dessas perguntas já passou pela sua cabeça: "Elas podem fazer em qualquer lugar?", "Elas sempre se preocupam em atingir o orgasmo?", "Elas estão folheando Cinquenta Tons de Cinza ?". Essas e muitas outras curiosidades - que todo homem quer saber - o site Mens'Health ajudou a esclarecer, citando 7 segredos da masturbação feminina. Quer saber todo os detalhes? Leia a seguir:



Ela é mais rápida sem você



Em média, as mulheres levam mais tempo para o orgasmo do que os homens - fato. "Para que as terminações nervosas de uma mulher sejam estimuladas e o fluxo de sangue desça para os seus órgãos genitais podem levar de 15 até 20 minutos (de preliminares)", explica Sadie Allison, autora de livros sobre sexo e médica.



Mas se por causa dessa informação você acha que elas estão desfavorecidas no sexo, está enganado! As mulheres podem ser muito mais rápidas sozinhas do que quando estão acompanhadas - mas calma, não se desespere na cama. Isso acontece porque ela fica mais focada em seu próprio prazer ou porque sabe exatamente o que quer, onde quer.



"Muitas mulheres podem 'chegar lá' em 2 a 3 minutos por conta própria, mas vão demorar 10 minutos ou mais para chegar ao orgasmo - ou mesmo nem atingir o ápice - quando estão com um parceiro", diz o especialista em sexo Carlyle Jansen.



Ela não faz com tanta frequência



25% dos homens se masturbam pelo menos três vezes por semana, e 55% fazem isso pelo menos uma vez por mês, indica pesquisa recente citada pela revista norte-americana. Mas para as mulheres, essas estatísticas são consideravelmente mais baixas: apenas 10% delas se jogam no prazer três vezes por semana, e 38% fazem isso uma vez por mês.



Por quê? Ela pode ver o auto-prazer como algo que precisa ser mais demorado ou também por causa do estigma associado com a masturbação feminina, algo que segue muitas mulheres na idade adulta. "A maioria dos rapazes começa antes dos 10", diz Jansen, enquanto "as mulheres começam mais tarde, muitas vezes em seus 20 anos."



Ela se prepara de forma diferente



"Os homens podem estar em um banheiro sujo, de um posto de gasolina, e dar uma 'esfregada' no amiguinho", diz Allison. Mas para o sexo feminino, o ambiente é tudo. Talvez ela use um lubrificante especial para o corpo, ilumine o lugar com algumas velas, ou até mesmo prepare um banho antes de iniciar. "Muitas mulheres precisam de suas cabeças para estar lá, e se há qualquer distração, que pode jogá-las fora", diz ela.



Seu toque é mais suave



Quando você se masturba, há uma pegada firme e seus dedos estão apertados em um movimento que vai para cima e para baixo. As mulheres, por outro lado, tendem a ser mais lentas, suaves e sutis.



"Pense nessa situação: você tem um cílio em seu olho e está tentando tirá-lo", diz a especialista. "Você puxa a pálpebra que está em volta e, gentilmente, usa a ponta do dedo para esfregar ao redor. Isso é como o clitóris de uma mulher deve ser tocado, suavemente."



"O clitóris tem duas vezes mais terminações nervosas do que a cabeça do pênis, por isso é super sensível até mesmo ao toque mais suave. Algumas mulheres gostam de mais pressão e vão te dizer isso, mas a maioria prefere que vá com cuidado", explica ela.



Ela explora todo o seu corpo

Enquanto você tem apenas uma ferramenta à sua disposição, ela gosta de fazer da masturbação uma atividade de corpo inteiro. "As mulheres tendem a estimular o corpo como um todo: pescoço, seios, braços e lábios", explica Jansen. Ela pode massagear os mamilos ou parte interna das coxas antes de se estabelecer em seus órgãos genitais.



Ela não se importa sempre com o orgasmo...



Esta pode ser a maior diferença de todas. Quando você se masturba, provavelmente tem um objetivo claro em mente: ejacular . "Mas, para muitas mulheres a questão não é chegar lá ou não", diz Allison.

Algumas ficam satisfeitas com o auto-prazer bem antes de ocorrer o orgasmo, ou independentemente de se há um clímax no final. "É mais sobre ter um tempo para si e dar a si mesma uma forma de prazer", fala a especialista.



... Mas quando isso acontece, ela vai chegar ao orgasmo em segundos



"É preciso uma grande quantidade de energia para o corpo masculino realmente empurrar todo o fluído da próstata através do tubo espiral e, em seguida, através dos testículos, para cima e para fora do pênis", explica Allison, sobre o momento da ejaculação.

Orgasmos femininos são físicos também, mas eles não têm o mesmo o mesmo processo trabalhoso, o que torna mais fácil para elas conseguirem mais de um orgasmo, tanto na masturbação quanto no sexo com você. Senhoras de muita sorte!