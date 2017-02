Homens são multados por manter pássaros silvestres em cativeiro

Denúncias em Tocantinópolis, levaram a Polícia Militar Ambiental a apreender sete passaros que estavam presos em cativeiro, em duas casas, nesta sexta-feira (24). Os policiais acreditam que eles seriam traficados. A suspeita é que o crime aconteça por intermédio de pessoas do Maranhão e que de lá sigam para cidades da região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro.



A primeira apreensão foi na rua Ceará. Os policiais foram até uma casa e encontraram quatro pássaros presos em gaiolas: dois conhecidos como "bigode", um curió e outro conhecido como "coleirinho".



Os policiais disseram que as aves não estavam com anilhas. Por isso, foi realizada a apreensão delas. O responsável foi multado em R$ 2 mil. As aves foram soltas em uma reserva, em Aguiarnópolis.



O outro flagrante também foi em uma casa na rua Ceará. Três pássaros foram apreendidos. As aves também não estavam com anilhas. O responsável foi multado em R$ 1,5 mil.