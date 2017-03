O que incomoda no Caso do Goleiro Bruno?

Este não era um texto sobre o “Caso do Goleiro Bruno”.



Era um texto no qual eu pretendia compartilhar minhas impressões iniciais de uma pesquisa que iniciei ano passado sobre sentenças em casos de feminicídio – aliás, o título original da coluna era “Dois anos da ‘Lei do Feminicídio’: primeiras impressões”.



Pois bem, em julho de 2016 comecei a coletar decisões de 1ª Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo tendo por critério de busca a palavra “feminicídio”, para verificar como o termo vem sendo mobilizado pelas magistradas e magistrados no sistema de justiça criminal paulista nesses dois primeiros anos de vigência da Lei 13.104 de 09 de março de 2015, que alterou o artigo 121 do Código Penal, introduzindo uma nova qualificadora no crime de homicídio, e ficando conhecida como a “Lei do Feminicídio”.



Eu pretendia lembrar aqui minhas críticas ao contexto político em que se deu a tipificação (falei sobre isso na coluna de 20 de março de 2015), ao uso do Direito Penal para resguardar Direitos Humanos de vítimas de violência e à ilusão da função preventiva da pena, insistindo no argumento de que o suposto problema da impunidade é uma falácia do senso comum.



Minha fala seria reforçada pelos dados levantados nesse meu mapeamento inicial das sentenças[1]: constatei que, por esse critério de busca, o TJSP contabilizou 29 decisões desde que a lei entrou em vigor, sendo 20 condenações, 04 pronúncias e 02 desclassificações de homicídio tentado para lesão corporal grave. Outras duas[2] correspondem a sentenças condenatórias por crime de roubo e de porte ilegal de arma, que em nada se relacionam com a violência fatal contra mulheres na forma prevista pela Lei 13/104/2015, mas em cujos julgamentos os magistrados mobilizaram a categoria “feminicídio” como justificativa de uma interpretação sistêmica a autorizar a imposição de penas mais elevadas, como no caso da sentença condenatória por crime de roubo:



(…) ressalto que os crimes foram praticados contra mulheres, selecionadas na manhã criminosa pelos réus por menor possibilidade de resistência à sua ação. Se o homicídio agora é apenado com maior pena em caso de violência contra mulher o feminicídio é necessário manter a coerência do sistema, elevando-se a pena base quando o roubo é direcionado contra o sexo feminino. Ainda, repare-se que ambas restaram claramente abaladas em seu emocional, tal o desequilíbrio demonstrado quando em contato com os réus. Por fim, a vítima do primeiro delito estava grávida e passou mal depois do crime, tendo que ser medicada. Por tal motivo, fixo cada uma das penas bases em 1/6 acima do mínimo legal, alcançando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.



Fundamentação de sentença do processo 0016113-94.2015.8.26.0554, 1ª Vara Criminal de Santo André, SP, crime de roubo qualificado. Destaque meu.



Não houve absolvições (nem de mérito, nem sumária), nem decisões de impronúncia, e as condenações pelos feminicídios, tentados ou consumados, variaram entre 05 e 40 anos de reclusão.



Exposto esse primeiro mapeamento, eu reafirmaria que o problema não está na impunidade, ressalvando que seria importante fazer um levantamento de sentenças proferidas no tribunal do júri em casos anteriores à modificação da lei (pesquisa mais complexa, uma vez que a denominação “feminicídio” permite restringir o universo de busca, o que facilita imensamente a coleta do material, ao passo em que nos casos anteriores à Lei 13.104/2015 seria necessário consultar cada um dos processos para verificar se a vítima era mulher e se sua morte foi em consequência de violência de gênero – e, quanto a este ponto específico, cabem todos os méritos à denominação legal que facilita a produção de dados[3]) para que se pudesse estabelecer uma comparação entre julgados anteriores e posteriores à incorporação da qualificadora do feminicídio. Porém – continuaria eu no texto original desta coluna – havia uma certeza: nas sentenças proferidas após 09 de março de 2015, as decisões condenatórias vêm sendo a regra, e com penas rigorosas.



Mas enquanto eu catalogava as sentenças coletadas nos últimos 08 meses e estabelecia uma primeira organização na sistematização dos dados que começava a extrair delas, o “Caso do Goleiro Bruno” me rondava em jornais, redes sociais, grupos de whatsapp e papos com amigos. Quando o crime aconteceu em 2010, a Lei Maria da Penha tinha 04 anos e ainda não havia sido incorporada a qualificadora do feminicídio.



Lembro-me de, à época, ter criticado em minhas aulas de Processo Penal a decretação de prisão preventiva sem que houvesse um corpo (que em juridiquês chamamos de “prova da materialidade delitiva” e cuja falta traz uma série de consequências para a instrução processual[4], e que é exigência legal para decretação de prisão cautelar[5]), e a própria produção de provas tão fortemente calcada em testemunhas, que é a mais humana de todas as provas, sujeita a falhas que vão desde as falsas memórias até a obtenção de depoimento mediante tortura. Além disso, o julgamento em plenário foi realizado com um inquérito ainda em curso. Todavia, indispensável ressaltar aqui que não tive qualquer acesso aos autos além daquilo que foi divulgado na imprensa, e por isso não quero fazer qualquer ilação concreta sobre o caso, mas apenas dividir um incômodo com o que me parecia uma aplicação canhestra do processo penal (mal sabia eu lá nos idos de 2013 o que viria depois nas ações penais de “combate à corrupção”).



De qualquer forma, consigno aqui meu desabafo: enfrentei dificuldades para refletir sobre o caso. Explico: leciono Direito Penal desde 2002 e Direito Processual Penal desde 2007, e com o passar dos anos, cada vez mais me identifico com as reflexões críticas do abolicionismo penal, pois quanto mais estudo essas disciplinas, mais me convenço de que o sistema de justiça criminal serve para, na melhor das hipóteses e apenas em tese, garantir os direitos do cidadão acusado de crime, algo bem naquele modelão clássico em que foi inventado lá nas revoluções do século XVIII – e olhe lá. Então simplesmente não conseguia (aliás, não consigo) me incomodar com a decisão de soltura de Bruno. É inadmissível (para ele e para qualquer outra pessoa condenada em 1ª Instância) que se aguarde preso por seis anos o julgamento de uma apelação que pode, ao menos por hipótese, reverter o resultado de uma primeira condenação, ou mesmo anular o julgamento.



Todavia, muitas e muitos se incomodaram bastante com a soltura de Bruno em 6 anos e 7 meses diante dos 22 anos de sua condenação, e fundamentaram sua indignação argumentando que a concessão de habeas corpus a Bruno representaria a condescendência da justiça brasileira com a violência fatal contra mulheres, e mais, que isso estimularia novos assassinatos. As reações nesse sentido se agravaram diante da suposta notícia de que 09 clubes teriam feito propostas ao goleiro e de que fãs o teriam recepcionado na porta do Fórum de Santa Luzia (MG), pedindo para tirar selfies.



Pois bem. Jamais encontrei dados empíricos que me convencessem do efeito dissuasório da ameaça da prisão, a justificar maior rigor (ainda) em sua aplicação. E confesso que também não acharia um problema de per si se Bruno voltasse a jogar futebol – ora, sua profissão lhe precede o próprio nome de batismo, caberá ao juiz (ou ao público pagante?) estipular qual trabalho será moralmente adequado e satisfatório à audiência para que se aceite seu retorno à liberdade que lhe é de direito, goste-se ou não?



Pois se nem sua soltura, e nem a possibilidade de Bruno voltar aos gramados me incomodam, algumas reações no entorno do caso me despertaram a curiosidade e a vontade de escrever a respeito, após finalmente ter conseguido identificar e colocar em palavras o que me incomoda nesse caso: haveria, realmente, manifestações de parte do público transformando Bruno em celebridade? Como teria sido a tal recepção das pessoas que se deslocaram até o fórum para ver Bruno e com ele tirar fotos? O que estariam comentando aqueles que teoricamente o celebrizam em páginas das redes sociais?



Achei prudente tomar uma distância dos embates acalorados das redes sociais e procurar as fontes das informações que vinham gerando tanto assunto antes de escrever a respeito. A primeira fonte que encontrei foi esta matéria, veiculada no, digamos, sensacionalista noticiário “Balanço Geral” (Rede Record):