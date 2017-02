Juiz divulga resultado das inscrições para cargo de Assessor Jurídico

Veja abaixo todos os incritos e suas devidas situações

Foi divulgado na manhã desta terça-feira, 21, pelo juiz da Comarca de Augustinópolis, dr. Jefferson David Asevedo Ramos, resultado das inscrições deferidas e da análise curricular do processo seletivo simplificado para provimento do cargo de assessor jurídico de 1ª instância da Comarca de augustinopolina.Foram, conforme divulgado, 215 inscritos para o preenchimento de uma vaga. Destes, foram deferidos e selecionados para entrevista 14 candidatos. 179 tiveram os nomes apenas deferidos e 22 candidatos à vaga foram indeferidos.As entrevistas ocorrerão em 2 de março próximo e o resultado está previsto para ocorrer no dia 6 de março.