PMs precisam fugir pela janela de viatura que ficou presa em alagamento

Um carro da Polícia Militar foi coberto por água da chuva em um ponto de alagamento que se formou em Formoso do Araguaia, sul do Tocantins. Segundo a Defesa Civil estadual, choveu cerca de 70 milímetros na cidade na manhã desta quinta-feira (9). Também há registro de pelo menos duas casas alagadas. Segundo moradores, o problema é causado por uma obra inacabada na BR-242.



Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que a água começa a subir e os policiais precisam sair pelas janelas do veículo. De acordo com a PM, os militares estavam fazendo um patrulhamento pelo local e o veículo deu uma pane. Logo depois, a viatura ficou coberta.



Após a água baixar, o carro foi recolhido e encaminhado para perícia. Apesar do susto ninguém se feriu.

Moradores afirmaram que choveu durante cerca de 40 minutos. Segundo eles, o problema acontece no final da avenida Perimetral, ao lado da BR-242. Isso porque a rodovia foi duplicada, mas não há escoamento para a água da chuva.



A cabeleireira Edilene Costa Coelho Maidana conta que a água invadiu o salão dela e chegou a 80 centímetros de altura. Ela perdeu móveis, equipamentos e produtos. "Já tem quatro anos que essa obra está inacabada, levantaram o aterro de um lado e do outro, mas não asfaltaram ainda. Além disso, não deixaram passagem para a água e como a avenida fica na parte mais baixa alaga tudo", reclamou.



A Prefeitura de Formoso do Araguaia foi procurada e o secretário de Infraestrutura, Pedro Ferreira, disse que o problema realmente foi causado pela BR. "O governo iniciou a duplicação, mas parou. Os bueiros que passavam por baixo acabaram sendo entupidos pelo aterro. Como assumimos agora, vamos buscar uma forma de resolver a situação."



(G1 Tocantins)