Brasileiro tenta tricampeonato na Copa do Mundo de Just Dance

Foto: Divulgação O brasileiro Diegho San (de vermelho) é o atual bicampeão da Copa do Mundo de Just Dance

Começam nesta sexta-feira (17) as finais da Copa do Mundo de Just Dance 2017 , em Paris, na França. Atual bicampeão do torneio, o fluminense Diegho San é um dos representantes do Brasil no mundial e vai atrás do tri.



Além de Diegho, o Brasil terá outros dois participantes na competição: Hian Silva e Pâmella Ribeiro. Os três irão disputar contra representantes de outros 12 países o título do maior torneio de Just Dance do mundo.



O torneio, que acontece dentro da eSports World Convention - Winter , colocará os finalistas frente a frente em duelos que funcionam no esquema de melhor de três. Quem sobreviver até a final, leva o troféu para casa.



Os participantes serão julgados por um juri composto por cinco pessoas: Bárbara Chane Kane, diretor de coreografia do game; Mehdi Kerkouche, coreógrafo; Olivier Adelh, designer-chefe do game; Damien Pousse, diretor criativo do game; e Gigi Rowe, dono da música Run The Night , uma das que os competidores têm de dançar.



Brasil bem representado



Atual bicampeão, Diegho San se tornou dançarino profissional do game após os títulos. "Minha vida mudou completamente. As viagens que fiz, as pessoas que conheci, as amizades que construí, quem eu me tornei. Não consigo imaginar como seria minha vida sem o jogo", disse o fluminense de Nova Iguaçu em comunicado à imprensa.

Os outros dois brasileiros conquistaram as vagas através de seletivas no País. O paraense Hian Silva garantiu seu lugar na final ao vencer a classificatória da Brasil Game Show, em São Paulo, e a fluminense Pâmella Ribeiro é a líder do ranking brasileiro. O Brasil é o país com mais representantes na competição.



As finais da Copa do Mundo de Just Dance acontecem em Paris entre esta sexta-feira (17) e este domingo (19) e serão transmitidas ao vivo pela internet. O campeão ganhará a chance de visitar os estúdios da Ubisoft na capital francesa e ainda trabalhará com desenvolvedores e coreógrafos na criação de uma música especial do Just Dance Unlimited para a próxima Copa do Mundo.