Apple investirá US$ 1 bilhão em empresa que produz robôs domésticos

A Apple confirmou ontem que pretende investir US$ 1 bilhão num fundo criado pela empresa japonesa de tecnologia SoftBank. A SoftBank atua em diversos setores, mas um de seus negócios mais expressivos é a produção de robôs domésticos humanoides. Nesse ramo, seu principal produto é o Pepper, um robô que já trabalha como lojista, banqueiro, enfermeiro e até garçom da Pizza Hut.



"Nós acreditamos que o novo fundo deles [da SoftBank] agilizará o desenvolvimento de tecnologias que podem ter importância estratégica para a Apple", disse um porta-voz da companhia. A Reuters informa que a empresa já estava conversando com a SoftBank desde dezembro do ano passado sobre esse investimento.



Todos contribuem, todos se beneficiam



De acordo ainda com o site, a empresa japonesa disse que pretende investir US$ 25 bilhões de seu próprio bolso na criação desse fundo. Além disso, a SoftBank estaria conversando com o Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita para conseguir um aporte que pode chegar a até US$ 45 bilhões.



Embora ainda não haja mais informações sobre a finalidade desse fundo da SoftBank, pode-se imaginar que ele será dedicado a tecnologias relacionadas a robótica e automação. A Apple poderia se beneficiar dessas tecnologias para melhorar a Siri (sua assistente virtual) ou até em um novo produto, como o "carro da Apple" sobre o qual já circulam rumores há bastante tempo.



Outras empresas grandes de tecnologia também já se comprometeram a contribuir para esse fundo, de acordo com a própria SoftBank. Algumas das que já teriam confirmado sua participação, segundo a empresa, são a Foxconn, a Qualcomm e a empresa particular de Larry Elison, o fundador da Oracle.