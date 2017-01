Cinebiografia de Hebe ganha apoio financeiro e pode sair do papel

A cinebiografia de Hebe Camargo deve sair do papel. O filme sobre a vida e a carreira da grande dama da televisão brasileira começou a ser pensando cerca de um ano após a morte de Hebe, em setembro de 2012. Nesta sexta-feira, no entanto, um anúncio da Agência Nacional do Cinema (Ancine) pode simbolizar, enfim, o início da produção.



O estúdio Loma Filmes a captar até R$ 7,5 milhões de patrocínio para "Hebe - O Filme", segundo a Lei do Audiovisual. para rodar a cinebiografia de Hebe Camargo, "Hebe — o filme".



Quando foi anunciada, a cinebiografia seria dirigida por Cacá Diegues. O cienasta, no entanto, deixou o projeto. Especula-se que o motivo seja desentendimento com Cláudio Pessuti, sobrinho da apresentadora.



A atriz Mariana Ximenes seria a escolhida para intepretar Hebe, mas o elenco ainda não foi confirmado. Nomes como o de Adriana Esteves e Antônia Fontenelle também foram ligados ao projeto, que será produzido pela Casablanca. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.